Сменившего пол актера «Утомленных солнцем — 2» до смерти забили в Москве

Актер Евгений Сапаев убит хулиганами в Москве . Как рассказала изданию «СтарХит» подруга артиста Юлия Бусырева, неизвестным не понравился его внешний вид, и они забили его до смерти. Сапаева похоронили как бездомного вдалеке от «малой родины».

Евгений Сапаев приобрел известность после роли в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Но настоящая слава, хоть и скандальная, пришла к нему после того, как актер рассказал о мечте стать женщиной. Ради этого он оскопил себя дома при помощи ножа. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово и перестал сниматься в кино.

Сапаев пользовался косметикой, отрастил длинные волосы и носил женскую одежду.

Как рассказала Бусырева, родители Сапаева умерли еще лет 20 назад. Из по-настоящему близких людей у него оставалась только пожилая бабушка. Подопечная горько плачет, что внук не звонит и не приезжает, рассказала сотрудница дома престарелых Светлана.