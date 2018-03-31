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Сменившего пол актера «Утомленных солнцем — 2» до смерти забили в Москве
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Сменившего пол актера «Утомленных солнцем — 2» до смерти забили в Москве 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Актер Евгений Сапаев убит хулиганами в Москве. Как рассказала изданию «СтарХит» подруга артиста Юлия Бусырева, неизвестным не понравился его внешний вид, и они забили его до смерти. Сапаева похоронили как бездомного вдалеке от «малой родины».
Евгений Сапаев приобрел известность после роли в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Но настоящая слава, хоть и скандальная, пришла к нему после того, как актер рассказал о мечте стать женщиной. Ради этого он оскопил себя дома при помощи ножа. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово и перестал сниматься в кино.
Сапаев пользовался косметикой, отрастил длинные волосы и носил женскую одежду.
Как рассказала Бусырева, родители Сапаева умерли еще лет 20 назад. Из по-настоящему близких людей у него оставалась только пожилая бабушка. Подопечная горько плачет, что внук не звонит и не приезжает, рассказала сотрудница дома престарелых Светлана.
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