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Известного российского актера зверски убили после смены пола
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Известного российского актера зверски убили после смены пола 

Дни.ру 52 минуты назад
Фото: Дни.ру
В Москве жестоко расправились с актером Евгением Сапаевым. Артиста забила до смерти. Ему было 42 года.
"Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места", — сообщила подруга актера Юлия Бусырева.
По словам женщины, Сапаева похоронили как бездомного. Где находится могила артиста — неизвестно. Близкие не смогли попрощаться с Евгением, пишет "СтарХит".
"Часто заглядывал ко мне в гости. Любил подолгу разговаривать. И даже когда тема была мне неинтересна, никогда его не выгоняла. Неожиданно Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье. Последний раз видела приятеля в марте прошлого года… Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет", — сказала Юлия.
Евгений Сапаев снимался в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем — 2» пять лет назад. Многие были уверены: после роли у знаменитого режиссера Евгений станет покорителем женских сердец.
Однако в 2014 году Россию потрясла новость — артист собственноручно отрезал себе пенис ножом, чтобы стать женщиной. Медики тогда еле откачали Сапаева.
"Я с детства хотел быть женщиной. В прошлом я четыре раза пытался провести операцию на себе, но всегда терял самообладание. Первая операция длилась три часа. В этот раз я был настроен решительно, принял много обезболивающих и отрезал его острым ножом. У меня нет никакого медицинского образования", — рассказывал четыре гола назад актер.
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