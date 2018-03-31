Актера «Утомленных солнцем-2» жестоко убили в Москве

Москве жестоко расправились с актером Евгением Сапаевым, сыгравшим роль второго плана в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2»; с Сапаевым расправились за неординарный внешний вид.

Неизвестные до смерти избили актера Евгения Сапаева в Москве, сообщает «Стар Хит».

Сапаева похоронили как бездомного, и на данный момент неизестно, где находится его могила, рассказала подруга актера Юлия Бусырева.

Евгений Сапаев сыграл эпизодическую роль в «Утомленных солнцем-2». После этого, в 2014 году, в передаче телеканала НТВ «Говорим и показываем» актер признался, что трижды пытался оскопить сам себя, так как не имел средств на операцию по смене пола, а он с детства хотел быть женщиной.

После этого Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и перестал сниматься.

Там актер начал одеваться в женскую одежду, делать макияж, отрастил волосы и даже сменил имя — просил звать его Настей.

Недавно актер вновь решил вернуться в Москву. Именно там некие хулиганы решили расправиться с Сапаевым за его необычный внешний вид.

Отмечается, что у актера осталась бабушка, которой до сих пор не сообщили о смерти внука.