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Актера «Утомленных солнцем-2» жестоко убили в Москве
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Актера «Утомленных солнцем-2» жестоко убили в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Москве жестоко расправились с актером Евгением Сапаевым, сыгравшим роль второго плана в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2»; с Сапаевым расправились за неординарный внешний вид.
Неизвестные до смерти избили актера Евгения Сапаева в Москве, сообщает «Стар Хит».
Сапаева похоронили как бездомного, и на данный момент неизестно, где находится его могила, рассказала подруга актера Юлия Бусырева.
Евгений Сапаев сыграл эпизодическую роль в «Утомленных солнцем-2». После этого, в 2014 году, в передаче телеканала НТВ «Говорим и показываем» актер признался, что трижды пытался оскопить сам себя, так как не имел средств на операцию по смене пола, а он с детства хотел быть женщиной.
После этого Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и перестал сниматься.
Там актер начал одеваться в женскую одежду, делать макияж, отрастил волосы и даже сменил имя — просил звать его Настей.
Недавно актер вновь решил вернуться в Москву. Именно там некие хулиганы решили расправиться с Сапаевым за его необычный внешний вид.
Отмечается, что у актера осталась бабушка, которой до сих пор не сообщили о смерти внука.
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