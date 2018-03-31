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Лера Кудрявцев решилась на перемены во внешности
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Лера Кудрявцев решилась на перемены во внешности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева показала снимок с съемок проекта НТВ «Звезды сошлись», где знаменитые люди открыто высказывают о том, что они думают друг о друге. Телеведущая решилась на перемены во внешности: она избавилась от длинных волос и отстригла челку. Новый образ Кудрявцевой определенно к лицу. Моложе она выглядеть не стала, но, похоже, не такого эффекта добивалась Лера. Она одна из немногих российских представителей шоу-бизнеса, которая не гонится за молодостью, а старается достойно выглядеть на свои года.
Пользователи раскритиковали новый образ Кудрявцевой, заявив, что челка добавляет Лере года. Сама звезда злопыхателям не отвечает, но поклонники встали на защиту артистки. Они считают, что прическа удалась, а те, кто критикует изменения во внешности, просто завидуют Кудрявцевой и ее способности выглядеть всегда безупречно.
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Недавно еще одна артистка решилась на перемены: Кристина Орбакайте отстригла челку. Но поклонники единогласно признали, что певица стала выглядеть только хуже. Прислушавшись к критике, Кристина вернулась к своему привычному виду, нарастив волосы.
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