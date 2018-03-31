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«Я вернулся»: Шварценеггер очнулся после операции
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«Я вернулся»: Шварценеггер очнулся после операции на сердце 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: UPI
Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back ("Я вернулся"), заявил представитель звезды Дэниел Кетчелл в своем Twitter.
Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения.
"Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back, так что он в хорошем настроении", — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера очевидно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.
Сейчас актер находится в стабильном состоянии.
По данным издания TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.
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