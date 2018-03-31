Рудковская показала редкое фото сына

Яна Рудкрвская поделилась редким кадром сына Александра: мальчик улыбается во весь рот. «Кто там писал что Санечка @gnomgnomych не веселится и не улыбается?) Он бывает разным как и любой ребёнок, а у него не странице Вы можете посмотреть как он веселится и поёт на растяжке и во время съёмок — это к вопросу как мы его замучили спортом и забрали его счастливое детство в компьютерах и телефонах)» — подписала кадр Рудковская.

Яну часто всезнающие пользователи сети обвиняют в неправильном воспитании ребенка. Они считают, что родители слишком нагружают маленького Сашу занятиями спортом, оттого мальчик выглядит на всех снимках уставшим и безрадостным. Рудковская опубликованным снимком ответила всем «воспитателям» разом. Поклонники ее поддержали.

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"А зачем оправдываться, тем более за ребёнка? Каждый видит то, что хочет видеть!", «Когда перед глазами у Сашеньки пример огромной работоспособности, Ваш и Вашего мужа, конечно он не может не вдохновить на свершения, достижения. Как здорово, что у вас есть план, даже если Сашенька не станет олимпийским чемпионом, он точно будет успешным человеком в любой области и самое главное счастливым!» — пишут в комментариях к кадру.