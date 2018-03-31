«Стоять было тесно, некоторые даже дрались»: фанаты Бузовой пожаловались на давку в «Телеклубе»

Жители Екатеринбурга , посетившие концерт Ольги Бузовой в «Телеклубе», пожаловались на давку и даже высказали подозрения, что людей на нем было больше, чем способен вместить клуб. Возможно, на мнение поклонников звезды «Дома-2» повлияли и высказывания самой певицы.

— Вчера по прилету организаторы обрадовали хорошей новостью. Сегодня в Екатеринбурге у меня Sold Out. Площадка вмещает 1500 тысячи человек, но будет около двух, — сказала Ольга Бузова в сториз на своей официальной странице в Instagram.

Уже после концерта певица вновь обратилась к подписчикам, выложив видео с концерта и вновь упомянув про две тысячи человек.

— Мои люди всегда со мной. Сегодня Вас было больше двух тысяч человек, и sold out за месяц до концерта. Екатеринбург, я люблю вас. Пишите, кто был сегодня, — написала Ольга.

Те, кто посетил концерт, подтверждают, что людей было очень много.

— Оля, ты такая молодец! Все было здорово! Правда стоять было очень тесно, некоторые даже дрались… Но все быстро разрешилось. Ждём тебя ещё! — прокомментировала пост звезды ее подписчица из Екатеринбурга.

Однако в самом клубе не подтвердили информацию ни о давках, ни о том, что на концерт пропустили более двух тысяч человек.

— На концерте присутствовало около 1500 человек. Это в норме клуба. Был sold out. Мы обязательно соблюдаем правила пожарной безопасности и все нормы, — рассказал Е1.RU pr-директор «Телеклуба» Артем Щукин , уточнив при этом, что вместимость клуба — 1800 человек.

Касательно давки собеседник отметил, что ее не было.

— Служба безопасности вела себя корректно и регулировала потоки людей. Никакой давки не было. Это просто поведение людей, которые зачастую не умеют себя вести: они прыгают, бегают. Ну и в целом не стоит воспринимать сториз Ольги так серьёзно. Надеюсь, концерт принёс всем исключительно положительные эмоции, — добавил Артем.