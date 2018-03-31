Могли быть жертвы: Бузова наплевала на трагедию и устроила шоу

Концерт Ольги Бузовой в Екатеринбурге едва не обернулся трагедией. В зал, вместимостью 1,5 тысячи человек, продали две тысячи билетов.

"Мои люди всегда со мной. Сегодня Вас было больше двух тысяч человек, и sold out за месяц до концерта. Екатеринбург я люблю вас", — похвасталась Ольга на своей страничке в Instagram.

При этом незадолго до концерта Бузова в той же соцсети сообщала, что зал, в котором пройдет мероприятие, рассчитан на 1,5 тысячи мест. Видимо, артистке и организаторам было наплевать на безопасность и возможность повторения кемеровской трагедии.

В итоге зрители после концерта жаловались на страшную давку. Несколько человек подрались на место в танцпартере.

"Двигаться было нереально, люди падали в обморок из-за духоты, прорваться сквозь толпу к свежему воздуху было очень сложно", — рассказала "КП" одна из поклонниц Бузовой.

Другая жительница Екатеринбурга убеждена, что на концерте были нарушены правила безопасности. Трагедия не произошла лишь чудом.

"Я там была. По технике безопасности зал располагает вместимостью на 1500. Людей же было ближе к 2500 примерно. У нас в России пока не случится трагедия какая-нибудь, условия ТБ соблюдаться не будут", — пожаловалась фанатка.

Однако руководство клуба уверяет, что зал не был переполнен, а давки возникли из-за некорректного поведения самих посетителей. По словам PR-директора "Теле-клуба" Артема Щукина, данным, которые привела Бузова не стоит вверить.