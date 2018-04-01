Девушка Роналду отказалась рожать ему новых детей

Я вижу себя заботящейся о четырех детях, которые к тому моменту будут старше. Не могу представить, что у меня будет больше детей

— цитирует издание слова Жоржины Родригес

Сейчас пара растит четверых детей, трое из которых были рождены суррогатной матерью.

Исторически сложилось, что главной по воспитанию ребенка в семье всегда была женщина. Тем не менее, некоторые мужчины способны дать фору прекрасному полу в вопросе правильной заботы о детях. Трогательные примеры звездных отцов‐одиночек, которые в силу разных обстоятельств вынуждены самостоятельно растить своих малышей, способны развеять миф о второстепенной роли мужчины в современной семье.