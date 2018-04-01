Девушка Роналду отказалась рожать ему новых детей 

Спутница жизни нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду не хочет новой беременности и рождения детей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал XL Semanal.
Я вижу себя заботящейся о четырех детях, которые к тому моменту будут старше. Не могу представить, что у меня будет больше детей
— цитирует издание слова Жоржины Родригес
Сейчас пара растит четверых детей, трое из которых были рождены суррогатной матерью.
Исторически сложилось, что главной по воспитанию ребенка в семье всегда была женщина. Тем не менее, некоторые мужчины способны дать фору прекрасному полу в вопросе правильной заботы о детях. Трогательные примеры звездных отцов‐одиночек, которые в силу разных обстоятельств вынуждены самостоятельно растить своих малышей, способны развеять миф о второстепенной роли мужчины в современной семье.
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