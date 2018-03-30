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Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили красавицу-дочь Кристины Орбакайте
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Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили красавицу-дочь Кристины Орбакайте 

Passion.ru 31 минуту назад
Фото: Passion.ru
«С днем рождения, наша любимая Клавочка! Будь счастлива!», — написал Максим Галкин.
«С днем рождения, Клавуся!», — разместила Алла Борисовна пост в своем Instagram.
Фото: instagram
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