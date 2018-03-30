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Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили красавицу-дочь Кристины Орбакайте
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Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили красавицу-дочь Кристины Орбакайте
Passion.ru
31 минуту назад
Фото:
Passion.ru
Комментарии
«С днем рождения, наша любимая Клавочка! Будь счастлива!», — написал
Максим Галкин
.
«С днем рождения, Клавуся!», — разместила
Алла Борисовна
пост в своем Instagram.
Фото: instagram
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