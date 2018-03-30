«А что с пальцами ног?» Агата Муцениеце решила рассказать про свой вес, а ее раскритиковали за ступни

В последнее время Агата активно готовится к лету. Актриса и ведущая шоу «Голос» решила не только привести тело в порядок, но и скинуть несколько лишних кило. В своем Instagram она уже рассказывала поклонникам, что занимается танцами на пилоне, которые помогают решить две задачи, которые поставила перед собой актриса. А несколько минут назад Агата рассекретила, на сколько она хочет похудеть. Мама двоих детей опубликовала фото ступней на весах.

— подписала фото Агата.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

И пока одни фолловеры рассказывают о борьбе с лишними килограммами и озвучивают свой вес, другие решили обсудить неидеальные ступни актрисы. «Такие пальцы смешные»; «Судя по пальцам, у вас все 70»; «А что с пальцами ног?», — пишут пользователи. Сама актриса пока не ответила на критику своих ног.

А для тебя важен внешний вид ступней человека?

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Фото:Instagram