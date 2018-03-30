«Ни с кем не спутаешь»: Елена Ваенга показала, какой была в детстве

Елену Ваенгу не зря считают одной из самых закрытых персон шоу-бизнеса. На странице певицы в Instagram не найдешь ее фотографий в чересчур откровенных нарядах или купальниках, зато цитат из книг и рассуждений о жизни — предостаточно. Изредка появляются и семейные снимки: с родственниками, мужем или сыном Иваном, публикует Ваенга и кадры из прошлого. Например, на одном из последних черно-белых фото Елена запечатлена в детстве. Узнать певицу не составит никакого труда, ее выдает взгляд и серьезное выражение лица. Аналогичного мнения придерживаются и многочисленные поклонники артистки, а еще отмечают, что единственный сын растет ее копией.

"Не спутаешь, серьезная такая — не по годам", «Ах вот чья копия Ваня!», «Ох уж этот взгляд…и у Ванечки такой же…умный, мудрый и серьезный. Как вы все похожи…родня!», «А в глазах уже характер!, „Какая хорошенькая!“, — высказывались пользователи.

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Напомним, что музыкальный талант Ваенга проявила довольно рано, в 10 лет она сочинила свою первую песню. Дебютный альбом Елена записала еще в студенческие годы, однако он так и не был издан. Лишь в 2003 году вышла пластинка «Портрет», после выпуска которой Ваенгу начали приглашать на различные мероприятия и фестивали. С тех пор прошло достаточно лет. Сегодня она не только востребованная и успешная певица, но и счастливая жена и мама.