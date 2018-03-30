Драка уральских поклонниц Ольги Бузовой попала на видео

В сети появилось видео с концерта Ольги Бузовой в Екатеринбурге , на котором подрались фанатки. По словам очевидцев, в конфликт пришлось вмешиваться охране, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал»

По словам одного из посетителей концерта, драка произошла между девушками, которые приобрели билет в фан-зону и другими гостьями, купившими обычный билет на танцпол. «Начала драки я не заметил. Говорят, что одна из участниц конфликта облила другую пивом. В итоге пришлось вмешиваться охране», — сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца конфликта.

Судя по тому, что видно на видео, разногласия между поклонницами произошли еще до начала концерта Ольги Бузовой. В этот день двери в клуб, где проходило мероприятие, были открыты с 18 часов, а само выступление должно было начаться только в 19.30.

Отметим, что концерт Ольги Бузовой прошел в Екатеринбурге сегодня. Фанатов певицы в уральской столице оказалось настолько много, что свободных билетов на мероприятие не осталось. В день выступления в продаже было всего 16 билетов, но и те, скорее всего, были очень быстро раскуплены.