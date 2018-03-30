Ещё
Драка уральских поклонниц Ольги Бузовой попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Драка уральских поклонниц Ольги Бузовой попала на видео 

АиФ Урал 53 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В сети появилось видео с концерта Ольги Бузовой в Екатеринбурге, на котором подрались фанатки. По словам очевидцев, в конфликт пришлось вмешиваться охране, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
По словам одного из посетителей концерта, драка произошла между девушками, которые приобрели билет в фан-зону и другими гостьями, купившими обычный билет на танцпол. «Начала драки я не заметил. Говорят, что одна из участниц конфликта облила другую пивом. В итоге пришлось вмешиваться охране», — сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца конфликта.
Судя по тому, что видно на видео, разногласия между поклонницами произошли еще до начала концерта Ольги Бузовой. В этот день двери в клуб, где проходило мероприятие, были открыты с 18 часов, а само выступление должно было начаться только в 19.30.
Отметим, что концерт Ольги Бузовой прошел в Екатеринбурге сегодня. Фанатов певицы в уральской столице оказалось настолько много, что свободных билетов на мероприятие не осталось. В день выступления в продаже было всего 16 билетов, но и те, скорее всего, были очень быстро раскуплены.
АиФ Урал: последние новости
Юлия Михалкова о причинах трагедии в Кемерово: «Люди погибли не от огня» На Урале задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске ГАС «Выборы»: кого выбрал Урал, где любят Собчак и Грудинина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии73
По США ударят газом302
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ308
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня27
В Сирии подорвались военные коалиции США71
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение