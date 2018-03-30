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На юбилее Винокура Галкин обиделся за Пугачеву
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На юбилее Винокура Галкин обиделся за Пугачеву 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
«Смех дает возможность выйти из самых сложных ситуаций, как, допустим, недавний траур по жертвам пожара в Кемерово, — объяснила Клара Новикова залихватское веселье по случаю юбилея Владимира Винокура в Кремле. — Ведь людям, которые все эти дни следили за новостями, переживали, на которых все это давило, очень важно при помощи юмора отвлечься».
Она и еще два десятка звезд эстрады и юмора поздравляли на протяжении четырех часов самого взрослого из «аншлаговцев» артиста с 70-летием. «Володя, просто переживи этот день, плюнь на дату и живи на полную катушку, ведь у тебя жизнь удалась — есть любимая профессия, дом, дочь, внук», — желала Новикова и вспоминала, как в 90-е ездила с Винокуром по Волге. Тогда всем рулила Регина Дубовицкая. А теперь она вместе с 96-летней мамой Винокура царственно восседала в партере на местах, предназначенных для самых богатых и известных.
Внук Федя то и дело просился на руки к знаменитому деду. «Федя, не серьезно, костюм помну, мне ж сейчас на сцену», — учил продолжателя рода юбиляр. А рядом его друг Лев Лещенко, с которым они вместе уже полвека, делится секретом того, как и на пенсии оставаться в строю. «Надо подходить к зеркалу и говорить самому себе: „Мужик, держись, мужик, ты еще ничего“. Ну и работать на свежем воздухе», — уверял артист.
Иосифу Кобзону, судя по всему, эти мантры неизвестны — он тяжело шел, опираясь на руку то охранника, то своего друга Александра Достмана. Ни с кем из коллег певец не общался, вопросы прессы не замечал.
Карьера Максима Галкина началась, когда Кобзон готовится к выходу на пенсию. Но пятому мужу Пугачевой это не помешало выступать на юбилее Винокура наравне с эстрадным патриархом. Причем Максим в своем духе лихо прошелся и по Кобзону, и по многим из тех, кто в этот вечер тоже выходил на сцену
«Максим, как чувствует себя Алла Борисовна? Пресса писала, что она жаловалась на болезни», — окружили Галкина журналисты. «Ничего вам не скажу, — почему-то обиделся Максим. — И вообще сегодня праздник Винокура, о нем и спрашивайте».
Самой Пугачевой не было. Зато Елена Воробей так вжилась в образ Примадонны, что многие купились: «Как похожа!»
Певица Валерия, хотя и была гостем на чужом юбилее, напомнила всем, что сама на днях будет принимать поздравления — ей катит «полтинник».
Ну а Винокур планирует дать банкет, какого Москва давно не видела — 31 марта, непосредственно в день юбилея, он соберет друзей в одном из столичных ресторанов. Ведь круглую дату не грех и несколько раз отметить.
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