Юлия Пересильд приняла участие в откровенной фотосессии, чтобы поздравить пожилого педагога

Юлия Пересильд — одна из тех российских актрис, кто смело соглашается на авантюры как на сцене, так и в жизни. Так, в одной из последних фотосессий она предстала перед камерой обнаженной, вместе с Пересильд в кадре позируют еще несколько девушек — однокурсниц Юлии. Как оказалось, эти фотографии предназначались наставнику актрисы — театральному режиссеру и педагогу Олегу Кудряшову , который в четверг, 29 марта отпраздновал свое 80-летие.

«Собрались девочками. Мы все жили вместе в общаге, дружили, мы ученицы одного Мастера, он нас обожал… Мы девочками вместе пели в метро, чтобы заработать на бутылку «Арбатского», кусочек сыра и хлеб. Мастер! Спасибо за умение быть женщинами на сцене… И за твою любовь», — поблагодарила Пересильд со страниц микроблога.

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Нужно сказать снимки получились отнюдь не пошлыми, а нежными и чувственными. Мастерство фотографа Ксении Засецкой, приложившей руку к их созданию, оценили и многие пользователи соцсети. «Ну какие же у вас прекрасные работы! Каждый раз любуюсь чувственностью и сдержанностью», «Шикарно», «Потрясающе», «Обожаю ваш курс», «Восхищаюсь вами и человеком, который вас воспитал», «Еще чуть-чуть, и было бы лучше, чем календарь Пирелли», — восхищались пользователи соцсети.

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Однокурсницы звезды кинематографа также поделились на страницах в Instagram архивными кадрами, сделанными во время учебы в институте. Своему педагогу Олегу Кудряшову его подопечные пожелали долгих лет жизни, здоровья и успехов во всех начинаниях.

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