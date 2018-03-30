Екатерина Рождественская высказалась о показухе на ТВ

Фотограф и художник призналась, что уже давно не в силах смотреть телевизор, поскольку все рейтинги стоятся лишь на страданиях людей, которых постоянно таскают по различным шоу.

Екатерина поделилась своими ожиданиями по поводу того, что начнется после трагедии в Кемерово . По ее мнению, журналисты, уже изрядно заездившие тему с разводом Джигарханяна, активно займутся родственниками погибших при пожаре в торговом центре. Рождественской становится ужасно стыдно за поведение многих шоуменов, которые обязательно пригласят в прямой эфир обезумевших от горя родителей.

Екатерина признает, что многие жертвы согласятся участвовать не ради денег, а в надежде рассказать правду, добиться справедливости. Но это вряд ли произойдет. Зрителей будут ждать очередные допросы, которые устроят телеведущие пострадавшим об ощущениях в момент трагедии и т.д. Заплаканные лица людей, как обычно, будут сменяться яркой и веселой рекламой в перерывах.

Подписчики согласились с мнение Екатерины: «И опять вы правы. Будут бесконечные ток-шоу про эту трагедию, зачем это. И так на душе черно от происшедшего. Зато, действительно оставят в покое Сумасшедшего Джигарханяна».