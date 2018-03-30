Стали известны заработки на реалити-шоу

Собчак платили на «Доме-2» 100$ тысяч, а Бузова получает в 2 раза меньше: заработки на реалити-шоу

Свадьбы, роды, операции для участников — за счет проекта

Телепроект «Дом-2» в эфире 14 лет. Реалити-шоу — долгожитель на отечественном телевидении, оно приносит хороший доход, в проекте много рекламы. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы его не закроют. Представители разных общественных организаций в разное время выступали против проекта — требовали запретить и т.п. Но «Дом-2» пока никто не победил, а большинство о его существовании просто забыли.

Проект продолжают смотреть, чаще всего, молодежь и пенсионеры. А основную аудиторию зрителей всегда интересует другой вопрос: сколько им там платят?

Марина Африкантова с мамой. Женщина умеет разжигать конфликты. Фото: социальные сети.

Самая яркая звезда «Дома-2» Ксения Собчак (вела телешоу с 2004 года по 2012 год). Свой доход на телепроекте она не скрывала. Ксения Собчак после того, как ушла по собственной инициативе с «Дома-2» в интервью журналу Vanity Fair сообщила свою заработную плату на проекте. Собчак рассказала, что получала на «Доме-2» 100 тысяч долларов в месяц — по курсу тех лет, это 3 миллиона рублей в месяц.

Ксения Собчак — звезда «первого эшелона», поэтому ее доход был выше, чем у остальных ведущих и соведущих. Говорят, что Ольга Бузова зарабатывает в месяц около 50 тысяч долларов — в 2018 году это в среднем 3 миллиона рублей.

Безработная молодежь стремиться на телепроект, чтобы подзаработать. Однако везет не всем.

"Старички" телепроекта.

Во-первых, первые три месяца придется «строить любовь» совершенно бесплатно (не считая бесплатного питания и проживания в Подмосковье ). Во-вторых, удача улыбается не всем, а только особо удачливым — точнее харизматичным, нагловатым, пробивным парням и девушкам с хорошо подвешанным языком. Когда повезет, то можно зарабатывать в месяц от 20 — 30 тысяч до 200 тысяч рублей.

Участникам «Дома-2» запрещено рассказывать о доходах на шоу. Но после того, как они уходят с телестройки, становятся более словоохотливыми.

«… Я уже давно не связан контрактом, поэтому могу сказать: да, ребята получают деньги. Любой труд должен быть оплачен. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей», — рубит правду-матку один из самых звездных участников Степан Меньщиков . Сейчас Степан — муж и отец, а также успешный ведущий мероприятий.

Те, кто обосновывается на телепроекте семьями — прилично зарабатывают: можно и на кватиру в Подмосковье скопить. Поклонники шоу помнят яркую парочку: Марину Африкантову и ее маму Татьяну Владимировну.

У Бузовой и Бородиной постоянная хорошо оплачиваемая работа.

«Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала…Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей…» — Татьяна Владимировна просила 150 тысяч в месяц, но, не выбла прибавки жалованья и покинула шоу.

А вот бывшая участница программы Татьяна Кирилюк добилась повышения выплат: «Я очень долго сидела в лохах и получала тридцатку. Моя тетя, когда узнала об этом, вышла из себя и позвонила руководству: „Таня у вас там так живет искренне, она на антидепрессанты после Богдана только двадцатку тратит, а вы ей — тридцатку?“

Участникам на „Доме-2“ всего-то и надо, что круглые сутки вести активную жизнь. Никаких сценариев нет, просто многочисленные редакторы и продюсеры направляют все истории и конфликты в нужное русло. Профессионалы умело разжигают страсти. Для молодежи жизнь на „Доме-2“ кажется сказкой: конкурсы и призы в виде квартир-машин-путешествий, пластические операции, съемки в рекламе и на обложки журналов. Свадьбы, роды, лечение для рейтинговых участников — за счет проекта.

Победители бесконечных конкурсов на проекте выигрывают квартиры, машины, делают бесплатно пластические операции. Продюсеры проекта финансово помогают старожилам „Дома-2“ в сложных жизненных ситуациях. Когда у Андрея Чуева отказали ноги, ему помогли оплатить лечение.

"Дом-2" это еще и хорошая школа жизни. "Самое главное качество в жизни — чувство юмора. Умению смеяться над собой меня, участницу „Дома-2“, научила 13 лет назад Ксюша Собчак на „Доме-2“, — признавалась в интервью журналу "Телепрограмма" главная звезда нынешней телестройки Ольга Бузова. — У меня были нарощены волосы, все знали, что их в тот момент нельзя было мочить, и столкнули меня в бассейн. Я расплакалась, хотела уйти с проекта. Ксюша поймала меня за воротами и сказала: „Если ты сейчас убежишь, то тебя сломают потом. Тебя просто кинули в бассейн — не надо так серьезно реагировать. В неловкой ситуации лучшее оружие — это улыбка, умение смеяться над собой“. Я запомнила. Реагируя на каждый выпад в свой адрес, я бы давала повод для следующей негативной эмоции…"