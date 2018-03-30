Ольга Бузова отказалась от близости с мужчинами на два года 

Ольга Бузова попала на обложку Playboy в третий раз подряд, но с первым встречным заниматься любовью не готова. Интересным фактом является то, что она довольно открыто может рассказывать о своей жизни, в том числе и интимной. Но кроме того, Бузова назвала себя идеальной девушкой и чуть ли не богиней без всевозможных недостатков. Довольно не скромно, как считаете? По признанию самой телезвезды и певицы, годы не прошли даром и мало того, что она стала морально сильнее, но и гораздо умнее, чем 10 лет назад. Кроме того, по признанию Бузовой она ищет своего идеального мужчину, который будет верным и порядочным, поэтому готова ждать его. Возможно, что именно по этой причине она не разделяла постель ни с одним из них, чтобы не растрачивать себя в пустую. Близость с мужчинами вполне может заменить работа, которой она усиленно занимается и покоряет всё новые вершины и ждёт своего принца. Только вот найдется всё же достойный её внимания?!