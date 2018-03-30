Ольга Рапунцель: никому не позволю влезть в мою семью

30-летняя участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель решила, что, став примерной женой и мамой, она сможет сохранить отношения со своим избранником Дмитрием Дмитренко . Известно, что мужчина неоднократно обижал женщину, не обходилось и без рукоприкладства, но она уверена, что впереди ее семью ждет светлое будущее и ситуация наладится после рождения общего ребенка.

Телезвезда Ольга Рапунцель постоянно пребывает под «прицелом» критиканов. Они обсуждают ее эпатажное поведение и скандалы, которые фиксировали камеры «Дома-2». Известно, что ее муж Дмитрий Дмитренко поднимал на нее руку и не хранил верность. Пара часто ругается, но, несмотря на сложные отношения, заявляет, что хочет «сохранить любовь». На днях Ольга опубликовала очередной пост в ответ на многочисленные критические отзывы недоброжелателей, которые не верят в искренность чувств участников «Дома-2». Она подчеркнула, что не намерена расставаться с супругом, которого любит: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома… В доме царит уют, гармония любовь и никому не позволю влезть в мою семью, я никогда не шла против своей семьи, в отличие от некоторых. Я всегда буду горой за свою семью. Мы, женщины, хранительницы домашнего очага. Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви».

Рапунцель вовсю готовится стать мамой, ведь до родов осталось совсем мало времени. Она отмечает, что вместе с мужем морально готова к предстоящему событию и скорее хочет познакомиться с малышкой. По словам звезды, она полностью подготовилась и с положительными эмоциями ждет долгожданной встречи с ребенком: «У меня своя жизнь, свой мир, никого не трогаю, мне не до этого, нам звонят, о нас говорят, я в декрете и вообще я не при делах и Дима тоже!»

Ольга Рапунцель не первый раз реагирует на слова злопыхателей, которые считают, что она расстанется с мужем, причем в скором времени. Но есть и те, кто искренне поддерживает ее: «Не слушай никого, все у вас будет хорошо, я в вас верю!» «Удачных родов! И не смотри эфиры» «Странная у вас семья, правда, вы то миритесь, то расстаетесь». «Что там со свекровью, помирилась?» «Пара вы, конечно, яркая, но каждому свое, не так ли?» «Не обращайте внимания, я считаю, что это оптимальный вариант».

Не секрет, что Ольга Рапунцель планировала обвенчаться с мужем, но после очередного конфликта заявила, что не будет этого делать.