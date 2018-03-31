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Водонаева нежится с котом, а Брежнева кокетничает с фолловерами вместе с дочерью: топ видео из Instagram звезд
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Водонаева нежится с котом, а Брежнева кокетничает с фолловерами вместе с дочерью: топ видео из Instagram звезд 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На этой неделе Алена Водонаева показала, какие теплые отношения у нее с котом. Вера Брежнева поделилась смешным роликом со своей старшей дочерью. Анна Седокова показала фолловерам видео, на котором она хвастается своей прекрасной фигурой. Анастасия Решетова выложила, как раньше вела себя за рулем, стоя в пробке, а Надя Дорофеева спародировала собственную песню на глазах у миллионов телезрителей. Скорее жми на Play и смотри нашу звездную подборку!
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