«Моей девочке сегодня 17»: Вера Брежнева обратилась к дочери в день ее рождения

35-летняя Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от разных отцов. Старшую Соню певица родила будучи в отношениях с бизнесменом Виталием Войченко, а младшая Сара появилась на свет, когда Брежнева была замужем за Михаилом Киперманом. Сегодня, 30 марта, Соня празднует день рождения, девушке исполнилось 17 лет. В честь такого события звездная мама посвятила имениннице трогательный пост на странице в Instagram.

"Сегодня моей доченьке 17! Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок. Сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах. Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!", — поздравила Брежнева наследницу. В комментариях к публикации пользователи также присоединились к поздравлениям и пожелали Соне счастья и успехов во всех начинаниях.

Вот такой дочь Веры Брежневой была в детстве/Фото: Instagram