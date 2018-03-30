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«Моей девочке сегодня 17»: Вера Брежнева обратилась к дочери в день ее рождения
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«Моей девочке сегодня 17»: Вера Брежнева обратилась к дочери в день ее рождения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
35-летняя Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от разных отцов. Старшую Соню певица родила будучи в отношениях с бизнесменом Виталием Войченко, а младшая Сара появилась на свет, когда Брежнева была замужем за Михаилом Киперманом. Сегодня, 30 марта, Соня празднует день рождения, девушке исполнилось 17 лет. В честь такого события звездная мама посвятила имениннице трогательный пост на странице в Instagram.
"Сегодня моей доченьке 17! Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок. Сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах. Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!", — поздравила Брежнева наследницу. В комментариях к публикации пользователи также присоединились к поздравлениям и пожелали Соне счастья и успехов во всех начинаниях.
Вот такой дочь Веры Брежневой была в детстве/Фото: Instagram
Добавим, что старшая дочь Брежневой пошла по стопам своей мамы. С ранних лет она участвовала в модных показах и пробовала себя на музыкальном поприще. Пока девушка не определилась с профессией, но, судя по всему, свяжет жизнь с чем-то творческим. Напомним, осенью 2015 года Вера Брежнева вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Свадьба пары состоялась в Италии. Общих детей у супругов пока нет, хотя слухи о беременности певицы появляются чуть ли не каждый месяц.
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