Как сестры! 17-летняя дочь Веры Брежневой растет ее копией

30 марта Соне исполнилось 17 лет. По этому поводу ее мама Вера Брежнева поделилась с поклонниками серией совместных фотографий. Подписчики восхищены красотой девушки, а также большиство сходится во мнении, что мама с дочкой выглядят как сестры-близнецы. Некоторые даже отмечают, что не сразу поняли, где и кто на фото.

«Какая из них Вера?»; «Какие же вы красивые! Восхищаюсь!»; «Мамина доча. Вы так похожи. Здоровья и счастья Вашей девочке»; «Не сразу поймешь кто есть кто», — оставляют комментарии фолловеры.

Напомним, Соня — первая дочь певицы Виталия Войченко, с которым Вера несколько лет прожила в незарегистрированном браке.

Как тебе подросшая дочка Брежневой?

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Фото:Instagram