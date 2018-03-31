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Как сестры! 17-летняя дочь Веры Брежневой растет ее копией
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Как сестры! 17-летняя дочь Веры Брежневой растет ее копией 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
30 марта Соне исполнилось 17 лет. По этому поводу ее мама Вера Брежнева поделилась с поклонниками серией совместных фотографий. Подписчики восхищены красотой девушки, а также большиство сходится во мнении, что мама с дочкой выглядят как сестры-близнецы. Некоторые даже отмечают, что не сразу поняли, где и кто на фото.
«Какая из них Вера?»; «Какие же вы красивые! Восхищаюсь!»; «Мамина доча. Вы так похожи. Здоровья и счастья Вашей девочке»; «Не сразу поймешь кто есть кто», — оставляют комментарии фолловеры.
Напомним, Соня — первая дочь певицы Виталия Войченко, с которым Вера несколько лет прожила в незарегистрированном браке.
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Фото:Instagram
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