Поклонники считают, что Тимати поругался со своей возлюбленной

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова вместе два года. Пара старается не афишировать свои отношения — они не разу не комментировали свой роман. Кроме того, пара редко выкладывает совместные фотографии, но иногда Тимати и Анастасия вместе выходят в свет. Некоторое время назад поклонники были уверены, что Тимати сделал предложение своей возлюбленной и тайно женился, но пока что эта информация не подтвердилась.

Накануне поклонники стали серьезно переживать за отношения влюбленных. Тимати во время концерта в Тюмени произнес неосторожную фразу, которая вызвала недоумение у некоторых пользователей. «Поначалу стеснялся спросить, а потом думаю: ''А чего стесняться, Алены все равно в городе нету''. Девчонки, есть вариант, может быть, у кого-нибудь остаться сегодня?» — заявил Тимати.

Вскоре после этого в микроблоге его девушки Анастасии появилась необычная сторис, в которой Решетова едет в машине и выглядит сильно расстроенной. Поклонники сразу же сделали вывод, что между влюбленными что-то случилось. Пока что пара никак не комментирует домыслы подписчиков.

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