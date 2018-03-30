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Поклонники считают, что Тимати поругался со своей возлюбленной
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Поклонники считают, что Тимати поругался со своей возлюбленной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова вместе два года. Пара старается не афишировать свои отношения — они не разу не комментировали свой роман. Кроме того, пара редко выкладывает совместные фотографии, но иногда Тимати и Анастасия вместе выходят в свет. Некоторое время назад поклонники были уверены, что Тимати сделал предложение своей возлюбленной и тайно женился, но пока что эта информация не подтвердилась.
Накануне поклонники стали серьезно переживать за отношения влюбленных. Тимати во время концерта в Тюмени произнес неосторожную фразу, которая вызвала недоумение у некоторых пользователей. «Поначалу стеснялся спросить, а потом думаю: ''А чего стесняться, Алены все равно в городе нету''. Девчонки, есть вариант, может быть, у кого-нибудь остаться сегодня?» — заявил Тимати.
Вскоре после этого в микроблоге его девушки Анастасии появилась необычная сторис, в которой Решетова едет в машине и выглядит сильно расстроенной. Поклонники сразу же сделали вывод, что между влюбленными что-то случилось. Пока что пара никак не комментирует домыслы подписчиков.
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