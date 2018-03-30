«Был такой симпатяга»: располневшего Рассела Кроу‍ перестали узнавать поклонники

Зарубежные СМИ еще в прошлом году обратили внимание на то, что некогда привлекательный и стройный Рассел Кроу изменился до неузнаваемости. Тогда писали, что актеру очень нужно было поправиться для роли, но, судя по всему, теперь лишний вес звезды Голливуда никак не связан с его кинокарьерой.

На днях папарацци запечатлели Рассела на одной из спортплощадок Сиднея . Актер вместе с сыном играл, а точнее пытался играть в баскетбол. Исполнитель роли Максимуса в «Гладиаторе» настолько тяжело передвигался по площадке, мучился одышкой и кряхтел, что фанатом оставалось его только пожалеть и посоветовать наведаться в спортзал или хотя бы сесть на диету.

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Отметим, что набор веса — привычное для Кроу дело. В 2016 году Рассел располнел аж на 24 килограмма для того, чтобы выглядеть убедительно в картине «Хорошие парни». Вжиться в роль получилось, а вот вернуть прежние формы, похоже, нет.