Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт

Стали известны заработки Аллы Пугачевой Максима Галкина . Как сообщает Ura.ru, за частные или корпоративные выступления примадонна российской эстрады берет 18 млн рублей или 250 тысяч евро.

Супруг артистки Максим Галкин «стоит» значительно меньше: его выход а сцену обойдется заказчику в 3,6 млн рублей или 50 тысяч евро.

Издание также узнало, как тратят деньги знаменитости. К примеру, содержание семейного замка Пугачевой и Галкина обходится им в 500 тысяч рублей ежемесячно. Услуги домработницы звездного семейства оцениваются в 1,5 тысячи евро. Няня Гарри и Лизы получает 3 тысячи евро в месяц, а за элитный детский сад, который посещают отпрыски Пугачевой и Галкина, звездные платят 650 тысяч рублей в месяц.