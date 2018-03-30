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Москва глазами звезд: Карэн Бадалов прогулялся по улицам своего детства
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Москва глазами звезд: Карэн Бадалов прогулялся по улицам своего детства 

ТВ Центр 16 минут назад
Фото: ТВ Центр
Вместе с театральной знаменитостью по городу прогулялась корреспондент «ТВ Центра» Юлия Богоманшина.
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