Ведущая «Голос. Дети» показала первые результаты своего похудения

Некоторое время назад Агата Муцениеце набрала лишние килограммы ради роли, но так и не смогла поучаствовать в проекте. В это же время артистка стала новой ведущей популярного шоу «Голос. Дети». Увидев себя на экране, Агата была шокирована своим внешним видом.

После этого Муцениеце решила начать усиленно худеть. Она отказалась от всех вредных продуктов и села на жесткую диету, а также начала усиленно заниматься спортом.

Сегодня Агата поделилась своими первыми успехами в похудении. «Хоть на улице снег и слякоть, я верю, что лето близко! Когда начался „Голос. Дети“, было 59! Моя цель — 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну-ка, смелые, делитесь, кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати, коллективно не жрать легче! И на тренировки ходить тоже. Так что если вы валяетесь на диване, то идите собирайте форму в сумку! Пора на тренировку!» — написала в своем микроблоге Агата и показала, сколько она весит.

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Отметим, что многие пользователи уверены, что даже сейчас актриса находится в прекрасной физической форме. Недавно Муцениеце показала снимок. на котором позирует на пилоне в одном нижнем спортивном белье.