Елена Малышева спасла Азизу от депрессии

Певица Азиза рассказала Sobesednik.ru о том, как она осталась без крыши над головой.

Победительница шоу «Точь-в-точь» Азиза испытывает серьезные трудности. Артистка призналась: несмотря на всенародную любовь, до сих пор вынуждена жить в съемной квартире.

«С мужем трудно расстаться!»

— Я мечтаю о собственном жилье в Москве или в Подмосковье, — заявила артистка. — У меня на сегодняшний день его действительно нет. Несколько лет назад пришлось продать квартиру. Постоянно снимать очень тяжело. До сегодняшнего дня меня устраивала жизнь на съемных квартирах вместе с моей мамой. Мы всегда жили в достаточно хороших условиях. Но теперь настало другое время. Мне нужно иметь собственную крышу над головой. Я сейчас активно думаю над этим вопросом.

Сейчас Азиза живет в одном из спальных районов, рядом с парком. Не исключено, что и собственное жилье она приобретет там же. Азиза считает, что ее квартира должна быть большой и просторной. В одной комнате она поставит только рояль — певица обожает музицировать по вечерам.

Решить проблемы с жильем Азизе может помочь гражданский супруг, питерский бизнесмен Александр Бродолин. В прошлом году появилась информация, что звезда с ним рассталась. Впрочем, сейчас в их отношениях тишь да гладь. Но о том, чтобы официально зарегистрировать брак, речь уже не идет.

— Пути Господни неисповедимы, — говорит звезда. — Пока я жива, не исключаю и возможности стать мамой. Считаю, что у меня еще есть время испытать радость материнства. Быть может, я даже выйду замуж за человека, у которого будет ребенок и которому потребуется тепло, ласка и забота. Человек предполагает, а Бог располагает. У моего Саши есть взрослый сын и двое внуков. Если мы до сих пор не поженились, то, быть может, появится в моей жизни человек, который поведет меня под венец. Но с Сашей сложно расстаться. Он очень хороший человек, и я его очень люблю. Кстати, я являюсь крестной матерью его отца. Оказывается, по православным законам так можно!

«Большая грудь мне не идет!»

Азиза призналась, что только недавно оправилась от серьезной депрессии, которая обрушилась на нее после смерти мамы. Артистка потеряла сон, сильно похудела. Спасла ее Елена Малышева , к которой она в отчаянии обратилась за помощью.

— Когда ты не хочешь ничего делать, когда ничем не занимаешься, это и есть депрессия, — продолжает звезда. — Я знаю, что это такое. Одной справиться трудно. Первым делом, пока не дошла до профессиональных врачей, нужно себя вытаскивать самостоятельно. Например, заставить продолжать жить для родных и близких. Говорить: «Если не встану и не пойду наперекор своему состоянию, то я этим самым сделаю хуже своей маме, брату или ребенку!» Это работает, потому что есть закон энергии, когда ты отдаешь и получаешь взамен. Я так справлялась, пока не обратилась к Елене Малышевой и она не помогла мне выбрать доктора.

Впрочем, к медикам Азиза ходит не так часто. В том числе и к косметологам. Те не раз предлагали ей свои услуги. В частности, подкорректировать шрам на лбу. Но артистка этого делать не хочет.