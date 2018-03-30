Следующему игроку приготовиться: магазины внедряют технологии витрин дополненной реальности

Шопинг в стиле кибер-панк Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

Выход на экраны фантастического боевика Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», посвящённого виртуальной вселенной, совпал с многочисленными экспериментами крупных ритейлоров с технологией дополненной реальности (AR).

В последнее время рутинный поход по магазинам всё чаще превращается в нечто среднее между выполнением заданий квеста и ловлей покемонов в нашумевшей многопользовательской игре.

Пока одни магазины привлекают покупательниц в оффлайн-сторы, предлагая им в качестве спутников на время шопинга «бойфрендов напрокат», другие в надежде вытащить потенциальных потребителей из-за мониторов компьютеров в реальность, пусть и дополненную виртуальными спецэффектами, модернизируют витрины AR-сенсорами и выпускают специальные приложения для телефонов. Искусственный интеллект и искусство шопинга Кадр из фильма «Шопоголик»

С 18 апреля в ряде магазинов Zara стартует эксперимент по применению витрин дополненной реальности. Компания сообщила, что в ста двадцати флагманах по всему миру витрины оборудуют сенсорами, которые будут взаимодействовать с телефонами покупателей. Отсканировав QR-код, можно будет в приложении Zara AR «оживить» манекены. Сбудется мечта Шопоголика из одноимённого фильма.

Свою версию интерактивных витрин совсем недавно показала и марка Gucci. В рамках сотрудничества со знаменитым художником Игнаси Монреалем бренд запустил проект Gucci Hallucination.

Экраны в витринах магазинов «оживляют» иллюстрации художника, созданные специально для коллекции весна-лето 2018. Отсканировав QR-код, можно скачать анимированные заставки на свой телефон, а в магазине совершить путешествие по нарисованным мирам в формате 3D.

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Напомним, что это далеко не первая ласточка AR-технологий в магазинах одежды. Так несколько лет назад проект виртуальной примерочной вполне успешно опробовала марка TopShop. «Примерить» любой наряд из каталога и получить фото, можно было на специальных стендах в магазинах, не потратив ни секунды времени на переодевание «в реале».

https://www.youtube.com/watch?v=r-KTT1Vjig0 Дорогая, я дома! Впрочем, не обязательно идти в магазин, чтобы погрузиться в цифровую реальность. Можно, наоборот, принести виртуальный 3D-магазин домой. Например, «расставить» мебель из огромного каталога в любом помещении. Компания IKEA доработала приложение Place, которое раньше функционировало только с операционной системой iOS, и сделала его доступным и для пользователей мобильных устройств на Android. Достаточно навести камеру телефона на свободное пространство, и приложение покажет, как будет смотреться в интерьере любая из более чем трёх тысяч моделей мебели.

Приложение дополненной реальности IKEA Place от ТехноРеволюция на Rutube.

Похожий функционал предлагает и приложение для ремонта и дизайна Houzz. Портал который называют энциклопедией интерьерных решений, позволяет опробовать самые смелые дизайнерские решения на фотографиях, а не на реальных стенах квартиры.

Кадр из фильма «Она»

Правда, решение о покупке пока ещё предлагается принимать самому пользователю. Но возможно, совсем скоро удастся перепоручить эту функцию искусственному интеллекту. И тогда, как герою фильма «Она», покупателю останется только попросить операционную систему сделать оптимальный выбор.