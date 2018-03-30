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Заворотнюк перепутали с Бабкиной
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Изменившуюся до неузнаваемости Заворотнюк перепутали с Бабкиной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» стала лицом фэшн-издания. Результатом фотосессии актриса поделилась в Сети. Однако снимок звезды вызвал неоднозначную реакцию блогосферы.
Анастасия Заворотнюк опубликовала свой снимок, который был сделан для одного из модных изданий. Актриса стала лицом свежего номера журнала. На фото звезда сериала «Моя прекрасная няня» предстала в накинутом на плечи пальто цвета сливочного мороженого. Ее взгляд направлен куда-то вверх, а темные локоны, уложенные в стильную прическу, прикрывают один глаз.
В комментарии к снимку актриса выразила благодарность издательству за приятную работу и, судя по всему, осталась результатом довольна. Тем не менее, снимок вызвал неоднозначную реакцию блогосферы. Часть подписчиков засыпала Анастасию восторженными отзывами и одами ее красоте и харизме.
Другие же пользователи попросту не поняли, что перед ними Заворотнюк. Некоторые из них перепутали ее с Анжеликой Варум, а другие и вовсе решили, что лицом фэшн-издания стала Надежда Бабакина. Они отметили, что в жизни актриса выглядит лучше и раскритиковали автора снимка.
Стоит заметить, что, хотя у Бабкиной есть своя армия почитателей, сравнение с певицей в данном случае вряд ли можно назвать лестным. Как отмечает сайт Dni.ru, последнее время исполнительницу часто критикуют за злоупотребление пластическими операциями из-за которых ее лицо выглядит как маска.
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