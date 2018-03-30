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Кобзон грубо обозвал организаторов концерта Винокура
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Иосиф Кобзон грубо обозвал организаторов концерта Винокура 

Рамблер 16 часов назад
Фото: ТАСС
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон грубо оскорбил администратора концерта в честь 70-летия Владимира Винокура, сообщает портал «Дни.ру».
По информации издания, после окончания записи выступления Кобзона, когда он уже был за кулисами, к нему подошла девушка-администратор и попросила подписать документ об авторских правах и разрешение на использование его изображения в телетрансляции, которая должна быть показана по одному из федеральных каналов.
«Да пошла она на ***!» — прокричал Народный артист СССР, оттолкнул ее и ушел.
Как отмечает портал, неизвестно, что именно так разозлило музыканта.
70 лет певцу и юмористу Владимиру Винокуру исполнится 31 марта.
В декабре минувшего года Иосиф Кобзон поинтересовался у журналистки Екатерины Гордон, сколько она «стоит, чтобы провести с ней ночь». Таким образом певец и депутат отреагировал на ее заявление о том, что парламентские партии России продают должности депутатов Госдумы за два-семь миллионов долларов.
 Ещё 1 источник 
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