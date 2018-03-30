Иосиф Кобзон грубо обозвал организаторов концерта Винокура

По информации издания, после окончания записи выступления Кобзона, когда он уже был за кулисами, к нему подошла девушка-администратор и попросила подписать документ об авторских правах и разрешение на использование его изображения в телетрансляции, которая должна быть показана по одному из федеральных каналов.

«Да пошла она на ***!» — прокричал Народный артист СССР, оттолкнул ее и ушел.

Как отмечает портал, неизвестно, что именно так разозлило музыканта.

70 лет певцу и юмористу Владимиру Винокуру исполнится 31 марта.