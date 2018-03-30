Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию

Экс-участники "Дома-2" Дарья и Сергей Пынзарь несколько месяцев назад с двумя детьми обосновались в Турции, периодически Даша или ее муж летают в Москву, чтобы решать вопросы, связанные с их бизнесом. С детьми помогает управляться няня.
"Пока мы сами не решили точно оставаться или нет и сейчас мы снимаем апартаменты, планируем покупку, Сергей приедет и решим точно… — пишет в социальных сетях Дарья Пынзарь. — Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать что красиво, это ничего не сказать, тут невероятно. Местные люди все на позитиве и почти все говорят по русски, поэтому языкового барьера не чувствуется. Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками поэтому без компании остаться нет варианта… Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всех, всегда помогут, что конечно сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого к сожалению нет… Артема отдала в садик, но об этом напишу попозже, сниму видео, чтобы вы сами все увидели…"
Сейчас в пригороде Антальи, где живет семья прекрасная погода — температура плюс 20 градусов. Даша с детьми каждый день прогуливается по побережью, в середине мая можно будет купаться в море.
"Темик пошёл в турецкий детский сад и перед сном мы теперь учим английский вместо сказок, чтобы знать слова", — рассказывает Пынзарь.
Оказалось, что среди ее подписчиков в инстаграме много мам с детьми, которые также перебрались в Турцию.