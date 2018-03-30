Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 15 Мар 2018 в 7:17 PDT

"Пока мы сами не решили точно оставаться или нет и сейчас мы снимаем апартаменты, планируем покупку, Сергей приедет и решим точно… — пишет в социальных сетях Дарья Пынзарь. — Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать что красиво, это ничего не сказать, тут невероятно. Местные люди все на позитиве и почти все говорят по русски, поэтому языкового барьера не чувствуется. Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками поэтому без компании остаться нет варианта… Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всех, всегда помогут, что конечно сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого к сожалению нет… Артема отдала в садик, но об этом напишу попозже, сниму видео, чтобы вы сами все увидели…"