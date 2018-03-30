Осин экстренно госпитализирован

СМИ сообщают об экстренной госпитализации Осина

Певец Евгений Осин был экстренно госпитализирован, сообщает РЕН ТВ

По информации канала, артист сам обратился в одну из московских больниц, а причиной этого являются «серьезные проблемы» в связи с злоупотреблением алкоголем. Канал отмечает, что из-за состояния Осина врачи не сразу узнали его.

Летом минувшего года стало известно, что Евгений Осин страдает алкоголизмом. Тогда телеведущий Андрей Малахов помог ему отправиться на реабилитацию в клинику в Таиланде . Там он провел месяц и вернулся в Москву

В середине февраля СМИ сообщали, что Осин находится в реабилитационном центре DeNova, а также о том, что лечение в нем не дает результатов, так как в течение пяти дней певец не приходит в сознание. Источник в окружении артиста рассказывал, что Осин не встает с кровати, никого не узнает и «ходит под себя».