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Осин экстренно госпитализирован
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СМИ сообщают об экстренной госпитализации Осина 

Рамблер 1 час назад
Певец Евгений Осин был экстренно госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, артист сам обратился в одну из московских больниц, а причиной этого являются «серьезные проблемы» в связи с злоупотреблением алкоголем. Канал отмечает, что из-за состояния Осина врачи не сразу узнали его.
Летом минувшего года стало известно, что Евгений Осин страдает алкоголизмом. Тогда телеведущий Андрей Малахов помог ему отправиться на реабилитацию в клинику в Таиланде. Там он провел месяц и вернулся в Москву.
В середине февраля СМИ сообщали, что Осин находится в реабилитационном центре DeNova, а также о том, что лечение в нем не дает результатов, так как в течение пяти дней певец не приходит в сознание. Источник в окружении артиста рассказывал, что Осин не встает с кровати, никого не узнает и «ходит под себя».
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