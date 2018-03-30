У Дмитрия и Анастасии Тарасовых будет дочь

Модель Анастасия Костенко скоро впервые станет мамой. Кстати, Настя после замужества взяла фамилию мужа — Тарасова . Как стало известно teleprogramma.pro полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов и его жены ждут рождение дочери. Об этом рассказали члены команды, которые работали вместе со звездной парой на съемках «беременной» фотосессии. Анастасия Костенко подготовила для антуража фотосессии детский реквизит для девочек: игрушки, розовые шары и другие аксессуары.

Костенко и Тарасова перестали скрывать отношения после того, как в декабре 2016 года футболист официально оформил развод с телеведущей (а с недавних пор певицей) Ольгой Бузовой. Костенко хозяйничает в новом загородном доме Тарасова, который спортсмен покупал еще с ведущей «Дома-2».

Напомним, что по официальной версии от супружеской пары — они познакомились в ресторане в кругу общих друзей в декабра 2016, а с Бузовой Тарасов разъехался осенью 2016. Но, по информации стороны Бузовой, футболист встречался с Анастасией Костенко весь 2016 год — в это время он жил с Олей, планировал с ней общих детей, отмечал праздники и обсуждал обустройство нового года. Но чувства взяли верх над супружеским долгом и Тарасов решил расстаться с Бузовой. Ради Костенко. «Знал, что на любую, кто будет рядом со мной выльется ушат грязи, » — говорил Тарасов в интервью, объясняя атаки в инстаграме миллионов поклонниц Бузовой, на его жену.

Кстати, для Дмитрий Тарасова это будет уже второй ребенок — от первого брака у него есть дочь. Напомним, что с первой женой футболист расстался в том числе и из-за знакомства с Бузовой, которая вскоре вышла за него замуж.

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