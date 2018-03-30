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Стриженова закатила мужу сцену ревности
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Стриженова закатила мужу сцену ревности 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Екатерина и Александр Стриженовы являются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако выяснилось, что однажды их браку угрожала серьезная опасность. Екатерина призналась, что однажды приступ ревности едва не стал причиной ее разрыва с супругом.
Теледива рассказала, что это случилось 20 лет назад. Ее задела ситуация, когда одна из актрис весь вечер жаловалась Александру на несчастную личную жизнь. В результате Екатерина вспылила, посоветовала артистке найти другую жилетку и ушла. Однако подобное случилось лишь однажды.
Екатерина отмечает, что ее супруг никогда не позволяет в ее присутствии дарить кому-то знаки внимания больше, чем ей. Однако, когда он уходит на работу, она не считает нужным его проверять.
Она также не стремится узнать, кому звонил ее муж по телефону, хотя, если ей надо, она может воспользоваться его сотовым, равно как и он ее. Стриженова отмечает, что беспокоиться стоит только в том случае, если муж неожиданно начнет отбирать у нее свой телефон или уходить с ним в другую комнату.
«Не осуждаю женщин, которые проверяют телефон мужа. Жена имеет право на все!», — говорит Екатерина, но отмечает, что одной из составляющей семейного счастья является доверие друг к другу, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Большая Москва».
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