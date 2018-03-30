Морозову пришлось отказаться от спасения отца

Александр Морозов является одним из самых знаменитых клоунов и юмористов — он стал известным во многом благодаря своей необычной внешности, которая не помешала Александру быть любимцем женщин. Юморист признается, что не жил ни с одной из своих женщин больше шести-семи лет.
"Какой-то я непостоянный человек", — делится Александр.
Первый раз Александр женился довольно рано — он отбил девушку у лучшего друга. Когда артист женился, на свадьбу он пришел с клоунским носом. Как оказалось, это было идеей его будущей супруги Нонной.
"Морозов, я выхожу замуж за клоуна — будь с носом". Так что это была ее идея. С Нонной мы были вместе семь лет", — говорит артист.
После Нонны артист больше не женился официально, но заводил довольно долгие и серьезные романы — сначала это была девушка Юлия из его родного города, но через несколько лет он взял и уехал в Москву и расстался с ней по телефону. Следующей супругой артиста стала Лолита — она танцевала стриптиз. Александр увел ее из семьи, но, по признанию самого Морозова, после очень некрасиво с ней расстался.
Пока Александр пытался построить счастливые семейные отношения, с ним происходили и страшные вещи За несколько дней его жизни дважды угрожала опасность. Сначала Морозов чуть не утонул на родине, в Самаре. "Это такой страх, я понял. что испытывали люди на Титанике. Нас чудом спасли, пока наша лодка шла ко дну в холодной воде", — вспоминает артист. Уже на следующей день гастролей в ресторане Морозова чуть не застрелили.
"Я собирался давать прощальный концерт, мы были в ресторане. Вдруг вижу, встает мужчина и целится мне в лоб. Я понимаю, что это боевой пистолет. Вся жизнь перед глазами пролетела. Раздается выстрел — я не испугался, а просто оцепенел. Как оказалось, за перегородкой, которого я не видел, выстрелил первым в того человека", — с ужасом вспоминает Морозов.
Через некоторое время Александр потерял отца.
"Мне пришлось делать выбор между другими людьми и отцом. Папа сильно болел, у него отказывали почки. Врач тогда отвел меня в палату, показал аппараты для гемодиализа и двух пациентов, которые к ним были подключены. Врач так и сказал — выбирай, кого из них мы отключим и подключим твоего отца, кто из них умрет. Я не мог сделать такой выбор даже ради папы. Я забрал его домой умирать. Ему было 63 года", — делится Морозов.