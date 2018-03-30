Юмористу Александру Морозову пришлось отказаться от спасения отца

Александр Морозов является одним из самых знаменитых клоунов и юмористов — он стал известным во многом благодаря своей необычной внешности, которая не помешала Александру быть любимцем женщин. Юморист признается, что не жил ни с одной из своих женщин больше шести-семи лет.

"Какой-то я непостоянный человек", — делится Александр.

Первый раз Александр женился довольно рано — он отбил девушку у лучшего друга. Когда артист женился, на свадьбу он пришел с клоунским носом. Как оказалось, это было идеей его будущей супруги Нонной.

"Морозов, я выхожу замуж за клоуна — будь с носом". Так что это была ее идея. С Нонной мы были вместе семь лет", — говорит артист.

После Нонны артист больше не женился официально, но заводил довольно долгие и серьезные романы — сначала это была девушка Юлия из его родного города, но через несколько лет он взял и уехал в Москву и расстался с ней по телефону. Следующей супругой артиста стала Лолита — она танцевала стриптиз. Александр увел ее из семьи, но, по признанию самого Морозова, после очень некрасиво с ней расстался.

Пока Александр пытался построить счастливые семейные отношения, с ним происходили и страшные вещи За несколько дней его жизни дважды угрожала опасность. Сначала Морозов чуть не утонул на родине, в Самаре . "Это такой страх, я понял. что испытывали люди на Титанике. Нас чудом спасли, пока наша лодка шла ко дну в холодной воде", — вспоминает артист. Уже на следующей день гастролей в ресторане Морозова чуть не застрелили.

"Я собирался давать прощальный концерт, мы были в ресторане. Вдруг вижу, встает мужчина и целится мне в лоб. Я понимаю, что это боевой пистолет. Вся жизнь перед глазами пролетела. Раздается выстрел — я не испугался, а просто оцепенел. Как оказалось, за перегородкой, которого я не видел, выстрелил первым в того человека", — с ужасом вспоминает Морозов.

Через некоторое время Александр потерял отца.