Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения

Сегодня младшая дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия празднует день рождения. Одной из первых девочку поздравила ее знаменитая бабушка Алла Пугачева , которая души не чает в любимой внучке.

Утром Алла Борисовна выложила фотографии юной Клавдии и обратилась к ней. «С днем рождения, Клавуся!» — написала Алла Борисовна.

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В скором времени поздравления появились и на страничке Кристины Орбакайте. «С Днём Рождения, мой ангел! Будь, пожалуйста, счастливой», — написала Орбакайте под снимками дочери. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали девочке расти красивой, здоровой и радовать свою семью.