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Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения
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Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня младшая дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия празднует день рождения. Одной из первых девочку поздравила ее знаменитая бабушка Алла Пугачева, которая души не чает в любимой внучке.
Утром Алла Борисовна выложила фотографии юной Клавдии и обратилась к ней. «С днем рождения, Клавуся!» — написала Алла Борисовна.
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В скором времени поздравления появились и на страничке Кристины Орбакайте. «С Днём Рождения, мой ангел! Будь, пожалуйста, счастливой», — написала Орбакайте под снимками дочери. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали девочке расти красивой, здоровой и радовать свою семью.
Отметим, что большинство пользователей считают, что девочка очень похожа на своего папу — предпринимателя Михаила Земцова. Почти под каждым снимком девочки поклонники оставляют комментарии, в которых отмечают, что Клавдия растет точной копией своего отца. Однако, по мнению ее бабушки Аллы Пугачевой, внучка растет копией героини полотна Леонардо да Винчи Моны Лизы. Недавно она поделилась таким мнением с поклонниками.
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