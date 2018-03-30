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Ольга Бузова: «У меня уже два года не было секса»
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Ольга Бузова: «У меня уже два года не было секса» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
После развода с футболистом Дмитрием Тарсовым (31) в декабре 2016 года Ольге Бузовой (32) приписывали романы с участником шоу «Дом-2» Романом Гриценко (22) и комиком Тимуром Батрутдиновым (40). Оля утверждала: у нее ничего нет ни с одним, ни с другим молодым человеком, но слухи не прекращались.
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И тогда Оля решила сделать серьезное заявление: «Секса нет у меня почти уже два года», — заявила она в интервью журналу Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии.
Несмотря на неудачный брак с Тарасовым (он, кстати, уже женился на модели Анастасии Костенко (23), а в июле в их семье ожидается прибавление), Оля не потеряла оптимизм: «Любовь во всех проявлениях — это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю».
https://www.youtube.com/watch?v=cBhOihNCx6o
После расставания с футболистом Оля с головой ушла в работу: она вела эфиры «Дом-2», занималась дизайном одежды и даже стала певицей.
https://www.youtube.com/watch?v=iTC8z70lCZQ
Как призналась Бузова, мечты у нее грандиозные — спеть с Бритни Спирс (36), Мадонной (59) и Бейонсе (36).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/olga-buzova-u-menya-uzhe-dva-goda-ne-bylo-seksa/
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