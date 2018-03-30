Ольга Бузова: «У меня уже два года не было секса»

После развода с футболистом Дмитрием Тарсовым (31) в декабре 2016 года Ольге Бузовой (32) приписывали романы с участником шоу «Дом-2» Романом Гриценко (22) и комиком Тимуром Батрутдиновым (40). Оля утверждала: у нее ничего нет ни с одним, ни с другим молодым человеком, но слухи не прекращались.

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И тогда Оля решила сделать серьезное заявление: «Секса нет у меня почти уже два года», — заявила она в интервью журналу Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии.

Несмотря на неудачный брак с Тарасовым (он, кстати, уже женился на модели Анастасии Костенко (23), а в июле в их семье ожидается прибавление), Оля не потеряла оптимизм: «Любовь во всех проявлениях — это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю».

https://www.youtube.com/watch?v=cBhOihNCx6o

После расставания с футболистом Оля с головой ушла в работу: она вела эфиры «Дом-2», занималась дизайном одежды и даже стала певицей.

https://www.youtube.com/watch?v=iTC8z70lCZQ

Как призналась Бузова, мечты у нее грандиозные — спеть с Бритни Спирс (36), Мадонной (59) и Бейонсе (36).

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