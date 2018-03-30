Сафронов боится повторить судьбу Дали

Никас Сафронов боится повторить судьбу Сальвадора Дали

Никас Сафронов заявил в интервью Sobesednik.ru , что готов принять всех своих внебрачных детей без теста ДНК.

Останки Сальвадора Дали на прошлой неделе захоронили во второй раз. Процедура прошла в Испании . Для российской элиты это стало настоящим шоком — тему эксгумации по требованию якобы внебрачной дочери великого испанского импрессиониста в тусовке не обсуждает только ленивый. Больше всех за своего коллегу переживает художник Никас Сафронов…

Скандальная история началась летом прошлого года. В конце июля останки всемирно известного художника Сальвадора Дали эксгумировали для проведения теста на отцовство. Испанка Пилар Абель Мартинес уверяла, что именно она является дочерью великого живописца. Чтобы доказать свою правоту, она настояла на эксгумации. Для проведения анализа ДНК судебные эксперты взяли образцы кожи, ногтей, а также две кости Дали. Результат показал: к Сальвадору она никакого отношения не имеет. Останки испанского художника-сюрреалиста вернули в театр-музей в Фигерасе, на территории которого Дали похоронен. Именитый российский художник Никас Сафронов заявил в интервью Sobesednik.ru: он не хотел бы, чтобы когда-нибудь в будущем его постигла та же участь.

— Обращаюсь ко всем своим внебрачным детям: объявитесь сейчас, при моей жизни. Я рассмотрю ваши кандидатуры! И скорее всего вас признаю. Но после того, как меня не станет, хотелось бы там, где мне положено, лежать спокойно, — говорит Никас.

Кстати, Сафронов не исключает, что у него еще могут быть внебрачные дети, которые пока не заявили о себе. На сегодняшний день у него объявлено официально четверо сыновей. И ко всем он относится философски, сожалея о том, что не находился с ними в их раннем возрасте.

— Я принял всех этих детей, не делая никаких анализов, — продолжает художник. — Почему? Это их может обидеть, они, как все дети, которые не получили стопроцентного отцовского воспитания, ранимые. Что мне даст анализ ДНК? Узнаю, что это не мой ребенок, и что? Я уже принял его, независимо от результата. Но если появится ребенок, о котором я никогда не слышал и не помню его маму, то скорее всего я сделаю такой тест… А когда меня не станет (надеюсь, это произойдет не скоро), я бы хотел, чтобы меня положили в специальный саркофаг и залили стопроцентно натуральным медом. И чтобы хотя бы лет тысячу меня никто не тревожил (смеется).

Режиссер Виктор Мережко в шоке от случая с Дали. Он уверен: это все происходит из-за беспринципности.

— Человечество катится в безнравственную катастрофу, — говорит Виктор. — Секс-скандалы голливудского продюсера, случай с Дали — это все очень близко. Сейчас прочитал, что и на бедного Говорухина уже и немолодого, пишут кляузы. Всем хочется денег любыми путями. Как это так — великого Дали достали из могилы? Зачем его душу бередить? Она же будет страдать на небесах. Должно быть страшно людям, которые занимаются подобными вещами, потому что закон бумеранга никто еще не отменял!

Сам Мережко не боится, что после смерти кто-то захочет поднять его останки.

— У меня нет левых завязок, я люблю своих детей и заранее распорядился тем небогатым наследством, которым владею, — продолжает Мережко. — Поэтому не думаю, что кому-то потребуется сделать со мной анализ ДНК.

Кстати:

Никас Сафронов считает, что эксгумацию останков Дали инсценировали скорее всего сами музейные работники. А может даже, они получили добро на высоком государственном уровне. Ведь имя Дали до недавнего времени приносило Испании 5 миллиардов долларов в год. Сегодня сумма резко уменьшилась. И чтобы подогреть интерес к великому испанцу, они пошли на такой не совсем достойный шаг.