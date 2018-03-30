Алла Пугачева показала красавицу-внучку в день ее рождения

Сегодня дочери Кристины Орбакайте исполнилось 6 лет. Первой Клавдию в соцсетях поздравила ее знаменитая бабушка Алла Пугачева . Певица поделилась яркой фотографией, на которой девочка выглядит просто замечательно.

С днем рождения, Клавуся!

— лаконично подписала снимок Алла Пугачева.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 29 Мар 2018 в 11:58 PDT Подписчики Аллы Пугачевой заметили, что Клавдия растет очень красивой девочкой. «Какая красавица! С днем рождения маленькую принцессу!», «Такая хорошая фотография», «Поздравляем! Успехов тебе, красавица! Ну как же ты похожа на Аллу — взгляд, улыбка!», «Такой светлый и чистый ребенок. Будь здорова и счастлива!», — комментируют пользователи. Некоторые даже сравнили девочку с Моной Лизой.

Чуть позже Клавдию нежно поздравила и ее мама Кристина Орбакайте.

С днем рождения, мой ангел! Будь, пожалуйста, счастливой, 🙏🏻

— обратилась она к дочери, показав не менее прекрасное фото.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 30 Мар 2018 в 12:47 PDT Кстати, совсем недавно Алла Пугачева порадовала поклонников еще одним замечательным снимком Клавдии в образе балерины. Тогда пользователи тоже не смогли сдержать своего восхищения.

Кстати, недавно Кристина показывала себя на зимнем видео с дочкой, сделанном во время семейного отдыха.

Фото: Instagram / orbakaite_k Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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