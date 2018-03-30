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Алла Пугачева показала красавицу-внучку в день ее рождения
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Алла Пугачева показала красавицу-внучку в день ее рождения 

Letidor.ru 29 минут назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня дочери Кристины Орбакайте исполнилось 6 лет. Первой Клавдию в соцсетях поздравила ее знаменитая бабушка Алла Пугачева. Певица поделилась яркой фотографией, на которой девочка выглядит просто замечательно.
С днем рождения, Клавуся!
— лаконично подписала снимок Алла Пугачева.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 29 Мар 2018 в 11:58 PDT  Подписчики Аллы Пугачевой заметили, что Клавдия растет очень красивой девочкой. «Какая красавица! С днем рождения маленькую принцессу!», «Такая хорошая фотография», «Поздравляем! Успехов тебе, красавица! Ну как же ты похожа на Аллу — взгляд, улыбка!», «Такой светлый и чистый ребенок. Будь здорова и счастлива!», — комментируют пользователи. Некоторые даже сравнили девочку с Моной Лизой.
Чуть позже Клавдию нежно поздравила и ее мама Кристина Орбакайте.
С днем рождения, мой ангел! Будь, пожалуйста, счастливой, 🙏🏻
— обратилась она к дочери, показав не менее прекрасное фото.
Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 30 Мар 2018 в 12:47 PDT  Кстати, совсем недавно Алла Пугачева порадовала поклонников еще одним замечательным снимком Клавдии в образе балерины. Тогда пользователи тоже не смогли сдержать своего восхищения.
Напомним, Кристина Орбакайте с 2005 года замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары растет дочь Клавдия, которая появилась на свет в 2012 году. Кроме того, Кристина вырастила двоих сыновей от союзов с певцом Владимиром Пресняковым — младшим (Никита Пресняков) и бизнесменом Русланом Байсаровым (Дени Байсаров).
Кстати, недавно Кристина показывала себя на зимнем видео с дочкой, сделанном во время семейного отдыха.
Фото: Instagram / orbakaite_k  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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