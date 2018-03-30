«Никогда не прощу»: Алексей Чадов эмоционально обратился к виновникам трагедии в «Зимней вишне»

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне и быстро распространился по всему этажу. По официальным данным, погибло 67 человек, большинство погибших — дети от пяти до шестнадцати лет. В тот день многие школьники пришли в кинотеатр, чтобы посмотреть мультфильм и отпраздновать начало весенних каникул.

Многие знаменитости в эти дни выражают свои соболезнования семьям погибших и стараются морально и материально помочь пострадавшим. Актер Алексей Чадов близко к сердцу воспринял трагедию. Обычно сдержанный, артист написал эмоциональный и гневный пост в социальных сетях и обратился к виновникам случившегося.

«Знаете, не люблю я писать откровенно, а точнее быть откровенным для всех.. Но сейчас не тот случай. Что-то сломалось во мне… и боюсь, это серьезный рубеж! Я русский и горжусь этим, но я никогда не прощу вам… Вам, проживающим в одной стране, на одной земле со мной. Вам, не умеющим любить, не умеющим чувствовать и элементарно уметь позаботиться о другом и попробовать полюбить близкого, как самого себя. Да вы настолько примитивны, что даже себя не способны понять! Я не хочу быть с вами рядом, дышать с вами одним воздухом. Вы те, кого я презираю! Всех вас взрослых, бездарных существ, кто допустил такое горе…гибель маленьких деток, ангелочков, неспособных позаботиться о себе. Нет вам оправдания! Да, я бессилен в масштабе, но каждого из вас, встретив на своём пути, ждёт возмездие!» — написал Чадов.

Поклонники полностью поддержали Алексея и подписались под каждым его словом в адрес тех, кто допустил такую страшную и масштабную трагедию из-за халатности.