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Данила Козловский рассказал об учительнице, погибшей в Кемерово
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Данила Козловский рассказал об учительнице, погибшей в Кемерово 

Russianshowbiz.info 23 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Данила Козловский опубликовал в своем Инстаграме фото Татьяны Дарсалия — учительницы иностранного языка, которая погибла во время пожара в Кемерово.
"Татьяна Викторовна была одной из самых любимых учительниц по признанию самих учеников. В прошлом в этой школе уроки английского языка многие ученики не любили, даже прогуливали, а она пришла и сумела заинтересовать своим предметом", — рассказал читателям актер.
Козловский рассказал о подвиге женщины, которая оказалась 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» вместе со своей дочерью. Когда в центре началась паника, Татьяна вывела свою дочь из горящего здания и отправилась спасать других детей, оставшихся в кинотеатре.
"Там и осталась, пытаясь спасти деток из горящего кинотеатра…", — написал актер.
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