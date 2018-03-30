Данила Козловский рассказал об учительнице, погибшей в Кемерово

Актер Данила Козловский опубликовал в своем Инстаграме фото Татьяны Дарсалия — учительницы иностранного языка, которая погибла во время пожара в Кемерово

"Татьяна Викторовна была одной из самых любимых учительниц по признанию самих учеников. В прошлом в этой школе уроки английского языка многие ученики не любили, даже прогуливали, а она пришла и сумела заинтересовать своим предметом", — рассказал читателям актер.

Козловский рассказал о подвиге женщины, которая оказалась 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» вместе со своей дочерью. Когда в центре началась паника, Татьяна вывела свою дочь из горящего здания и отправилась спасать других детей, оставшихся в кинотеатре.

"Там и осталась, пытаясь спасти деток из горящего кинотеатра…", — написал актер.