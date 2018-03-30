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Лолита собралась на пенсию
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Лолита собралась на пенсию 

Клео.Ру 1 час назад
Лолита Милявская в ноябре отметит 55-летие. И хотя артистка в неплохой форме, она собирается оформлять документы на получение пенсии и даже анонсировала прощальный тур. Причем прощальный тур звезда планирует проводить не один год.
На днях Лолита выступила в Екатеринбурге с концертом в рамках своего турне «На Титанике». На сцене певица заявила публике, что по окончании гастролей намерена заняться сбором документов для оформления пенсии. «Вот стукнет мне 55, и буду последующие десять лет колесить по миру с прощальным туром», — добавила исполнительница, которая появилась на сцене в образе старушки с вязанием в руках.
Что любопытно, пять лет назад Милявская уверяла, что чувствует себя на 10-15 лет моложе реального возраста. «Возраст меня не трогает. То есть где-то разум уже появился, перфекционизм улегся, максимализм тоже решил отдохнуть. То есть нормальное состояние начала жизни — такой зрелой, хорошей».
В среду, 28 марта, в день национального траура по погибшим в пожаре в Кемерово артистка выступила с концертом в Перми, пообещав передать все вырученные средства лично родственникам погибших и пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня».
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