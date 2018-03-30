«Это был один из самых тяжелых концертов в жизни»: Лолита объяснила, почему отказалась отменить шоу в Тюмени в день траура

Певица Лолита, концерт которой состоялся в Тюмени 28 марта, в день всероссийского траура, намеренно не отменила его. Об этом певица заявила в прямом эфире после выступления.

В подавленном состоянии на камеру Милявская рассказала, что в этот день 20 человек сдали билеты на концерт. А деньги за билеты тех, кто пришел, она отдаст семьям, пострадавшим в страшном пожаре в Кемерово

— Это был, наверное, один из самых тяжелых концертов в моей жизни. Это совершенно осознанное решение — не отменять концерт в день траура. И я понимаю, что это гораздо лучше. Потому что если, не дай бог, в моей стране еще будут дни траура, я готова работать в эти дни. Правда, абсолютно безвозмездно. Потому что это больше, чем минута молчания, больше, чем минута паузы. Это больше, чем Аман Тулеев . Я не понимаю, честно говоря, человека, которому то экскорт мешает, то потом у него сахар повышенный. Но как только он видит президента, то у него и сахар в норме, и экскортов нет … Мне немножко странно, что официальный траур объявлен как-то так на четвертый день по просьбе людей, которые находятся в соцсетях, — сообщила в прямом эфире певица после своего тюменского концерта.

Помимо этого Лолита в жесткой форме дала оценку действиям Амана Тулеева, губернатора Кемеровской области

В этот день в Тюмени было запланировано несколько выступлений артистов, некоторые из них все же отказались играть концерт. Поддержали кемеровчан и тюменцы. Они создали стихийный мемориал, куда не переставая несут игрушки, цветы и свечи.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Большинство жертв оказались заблокированы в залах кинотеатра из-за закрытых дверей. 27 марта в Кемерово прошел массовый митинг. Жители города требовали наказать виновных.