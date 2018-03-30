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«Это был один из самых тяжелых концертов в жизни»: Лолита объяснила, почему отказалась отменить шоу в Тюмени в день траура
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«Это был один из самых тяжелых концертов в жизни»: Лолита объяснила, почему отказалась отменить шоу в Тюмени в день траура 

72.ru 32 минуты назад
Фото: 72.ru
Певица Лолита, концерт которой состоялся в Тюмени 28 марта, в день всероссийского траура, намеренно не отменила его. Об этом певица заявила в прямом эфире после выступления.
В подавленном состоянии на камеру Милявская рассказала, что в этот день 20 человек сдали билеты на концерт. А деньги за билеты тех, кто пришел, она отдаст семьям, пострадавшим в страшном пожаре в Кемерово.
— Это был, наверное, один из самых тяжелых концертов в моей жизни. Это совершенно осознанное решение — не отменять концерт в день траура. И я понимаю, что это гораздо лучше. Потому что если, не дай бог, в моей стране еще будут дни траура, я готова работать в эти дни. Правда, абсолютно безвозмездно. Потому что это больше, чем минута молчания, больше, чем минута паузы. Это больше, чем Аман Тулеев. Я не понимаю, честно говоря, человека, которому то экскорт мешает, то потом у него сахар повышенный. Но как только он видит президента, то у него и сахар в норме, и экскортов нет … Мне немножко странно, что официальный траур объявлен как-то так на четвертый день по просьбе людей, которые находятся в соцсетях, — сообщила в прямом эфире певица после своего тюменского концерта.
Помимо этого Лолита в жесткой форме дала оценку действиям Амана Тулеева, губернатора Кемеровской области.
В этот день в Тюмени было запланировано несколько выступлений артистов, некоторые из них все же отказались играть концерт. Поддержали кемеровчан и тюменцы. Они создали стихийный мемориал, куда не переставая несут игрушки, цветы и свечи.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Большинство жертв оказались заблокированы в залах кинотеатра из-за закрытых дверей. 27 марта в Кемерово прошел массовый митинг. Жители города требовали наказать виновных.
72.ru: последние новости
Лолита споёт, а Эмин — отказался: выясняем, отменят ли в Тюмени концерты из-за всероссийского дня траура Прокуратура озвучила первые итоги официальной проверки тюменских торговых центров Хоккейный матч начался с минуты молчания, а в центре города оставляют цветы: Тюмень скорбит по погибшим в Кемерово
 Ещё 2 источника 
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