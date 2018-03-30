Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби о жертвах трагедии в Кемерово

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне и быстро распространился по всему этажу. По официальным данным, погибло 67 человек, большинство погибших — дети.

После случившегося многие знаменитости выражали свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в страшном пожаре, некоторые отправили материальную помощь семьям жертв. Большинство знаменитостей, как и простых пользователей социальных сетей, выложили в свои микроблоги различные траурные снимки и попытались поддержать жителей Кемерово на словах.

Садальский был возмущен таким проявлением скорби. Он уверен, что все фотографии и слова поддержки не были по-настоящему искренними. Актер обрушился с критикой на знаменитостей.

"Как никчемен сейчас этот вал информации, цифр, советов, как пошла и театральна вся эта виртуальная скорбь — свечи в аватарах, слезы в статусах, вопли клавишей капс лок. Ничем уже не остановить черный счетчик, мертвых будет гораздо больше, в первую очередь, это родители, которые остались живы, кто их воскресит? они сгорели вместе с детьми. И еще вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другой превращается в тварь?" — написал Садальский в своем микроблоге.