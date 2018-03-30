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Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби
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Станислав Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби о жертвах трагедии в Кемерово 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне и быстро распространился по всему этажу. По официальным данным, погибло 67 человек, большинство погибших — дети.
После случившегося многие знаменитости выражали свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в страшном пожаре, некоторые отправили материальную помощь семьям жертв. Большинство знаменитостей, как и простых пользователей социальных сетей, выложили в свои микроблоги различные траурные снимки и попытались поддержать жителей Кемерово на словах.
Садальский был возмущен таким проявлением скорби. Он уверен, что все фотографии и слова поддержки не были по-настоящему искренними. Актер обрушился с критикой на знаменитостей.
"Как никчемен сейчас этот вал информации, цифр, советов, как пошла и театральна вся эта виртуальная скорбь — свечи в аватарах, слезы в статусах, вопли клавишей капс лок. Ничем уже не остановить черный счетчик, мертвых будет гораздо больше, в первую очередь, это родители, которые остались живы, кто их воскресит? они сгорели вместе с детьми. И еще вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другой превращается в тварь?" — написал Садальский в своем микроблоге.
Поклонники неоднозначно отреагировали на пост Станислава. Одни поддержали артиста и считают, что показушная скорбь не нужна, другие же обвинили Садальского в черствости и уверены, что каждый выражает соболезнования как может.
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