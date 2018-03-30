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Лев Лещенко разыграет Ольгу Бузову в новом шоу на ТНТ
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Лев Лещенко разыграет Ольгу Бузову в новом шоу на ТНТ 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 1 апреля, на канале ТНТ состоится премьера шоу "Мартиросян Official". Начало — в 22:00.
Новая программа Гарика Мартиросяна выйдет всего один раз — в День смеха. В гости к телеведущему придет множество именитых гостей.
Так, на шоу заглянет популярный певец, участник шоу «Холостяк» Егор Крид. Гарик остановится на творчестве артиста и подробно разберет тексты его песен. Народный артист РСФСР Лев Лещенко не просто посетит молодежное шоу, но и почувствует себя настоящим пранкером. Прямо из студии он позвонит Ольге Бузовой и предложит записать гимн предстоящего Чемпионата мира по футболу. А режиссер и продюсер Федор Бондарчук поговорит о современном кино и расскажет о предстоящих фильмах.
Также в этот вечер поднимать настроение зрителям будут репер Джиган, Мисс Россия-2017 Полина Попова и Гарик Харламов.
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