Татьяна Навка рассказала о планах своей дочери покорить лед

В своем интервью «Летидору» олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о том, как балансировать между работой и семьей, о родительских промахах в воспитании детей и о планах своей младшей дочери повторить успех Саши Плющенко в ледовом шоу.

Во многом как раз глядя на него (Сашу Плющенко — Прим.ред.) я поняла, что Надю пора отдавать в фигурное катание. Выступать дочери, конечно, пока еще рановато — все-таки ей 3,5 года. Однако следующей зимой стартует мое новое шоу «Аленький цветочек», и кто знает, быть может Надя всерьез попросит в нем роль.

сказала титулованная спортсменка.

Фото: Instagram@tatiana_navka

Многие поклонники звезды считают, что у малышки и без того очень плотный график: лепка, рисование, иностранные языки, музыка, чтение. Но звездная мама убеждена, что дисциплина — ключ к успеху:

Я придерживаюсь мнения, что детей надо с раннего возраста приучать к труду. Только тогда они вырастут неизбалованными и будут понимать, что ничего в этой жизни просто так не дается, что для достижения успеха нужно прикладывать усилия! Спорт идеально для этого подходит — он дисциплинирует, закаляет, учит преодолевать трудности.

Впрочем, им совершенно не нужно волноваться за Надю. Татьяна в интервью рассказала о том, что ее дочь занимается с огромным удовольствием и интересом. Кстати, сегодня Татьяна Навка продемонстрировала в «Инстаграме» результат стараний своей девочки. Надя впервые вышла на лед перед публикой в мамином шоу! Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лёд! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки! #НадеждаПескова #фигурноекатание Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Мар 2018 в 12:36 PDT Полную версию интервью с Татьяной Навкой читайте ЗДЕСЬ. Фото:inst@tatiana_navka