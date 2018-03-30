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Будущая чемпионка: дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова вышла на лед перед зрителями
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Будущая чемпионка: дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова вышла на лед перед зрителями 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Фигуристка Татьяна Навка не раз говорила в своих интервью, что ее младшая дочь Надежда интересуется спортом и с огромным удовольствием катается на коньках. Навка отмечает, что ей даже не приходится заставлять дочку тренироваться — Надя сама хочет совершенствовать свои навыки. В этом плане девочка очень похожа на свою маму в детстве — Татьяна начала кататься на коньках с четрыех лет и была полностью уверена в том. что однажды станет чемпионкой.
Накануне Надежда впервые вышла на лед перед зрителями — девочка появилась вместе со своей знаменитой мамой в финале шоу «Руслан и Людмила». Татьяна поделилась отрывком из выступления с поклонниками.
"Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лёд! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки! ", — поделилась гордая Татьяна с подписчиками.
Зрители поаплодировали маленькой Наде и поддержали ее первые успехи на льду. Пользователи Сети также отметили, что у дочери Навки уже неплохо получается кататься на коньках, если учесть ее возраст. Татьяна считает, что у ее дочери есть все шансы стать в будущем великой фигуристкой, ведь уже сейчас девочка подает большие надежды.
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