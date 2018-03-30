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Участник The Rolling Stones заявил о победе над раком
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Известный музыкант полностью излечился от рака 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что победил рак легких. Диагноз был поставлен артисту еще в прошлом году, после операции музыкант в течение трех месяцев проходил обследования.
О том, что басист избавился от смертельной болезни, его коллеги узнали гораздо раньше, так как уже в конце февраля группа The Rolling Stones объявила, что впервые за пять лет отправится в концертный тур по Великобритании и Ирландии. Онкологическое заболевание музыканту диагностировали весной 2017 года при плановом обследовании, передает телеканал "360". Вуд наотрез отказался проходить химиотерапию, поскольку боялся лишиться своей шевелюры. По этой причине, чтобы победить болезнь, ему пришлось отрезать часть легкого.
"Я после этого в течение трех месяцев регулярно проверялся — все было предельно чисто. После очередной проверки медики просто сказали мне — иди, живи и наслаждайся жизнью", — заявил гитарист.
Сообщается, что в 2016 году, после того как Вуд стал отцом близнецов, он бросил курить и перешел на электронные сигареты. Ранее у 71-летнего музыканта были проблемы с алкоголем и наркотиками.
Ронни Вуд официально стал членом The Rolling Stones в феврале 1976 года, куда он пришел из группы The Faces. На протяжении 1980-х годов он также сотрудничал со многими другими исполнителями, включая Дэвида Боуи, Боба Дилана, Принса, Эрика Клэптона и других.
Напомним, что в феврале 2018 года от рака скончался известный аткер Рэг Кэти, который обрел популярность благодаря своим ролям в сериалах "Прослушка" и "Карточный домик". Роль в "Карточном домике" принесла ему премию "Эмми" в 2015 году.
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