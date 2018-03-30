Вдова Толубеева: прошу Андрея присниться мне

Вдова Толубеева: Я прошу Андрея присниться мне…

Sobesednik.ru вспомнил актера Андрея Толубеева , которому сегодня могло бы исполниться 73 года, вместе с его вдовой.

30 марта народный артист России , один из главных героев сериала «Агент национальной безопасности» Андрей Толубеев отметил бы 73-летие. На его счету более 80 ролей, и уже трудно представить «Бандитский Петербург» без подполковника Ващанова. Sobesednik.ru в преддверии праздника дозвонился до вдовы артиста Екатерины Толубеевой и узнали их историю любви и о том, как Андрей Толубеев провел свои последние дни.

В 1985 году 40-летнего Андрея Толубеева и 30-летнюю Екатерину Марусяк соединил Большой драматический театр. Девушка увидела актера на сцене в спектакле «Последний посетитель» и поняла, что хочет связать с ним свою жизнь.

— Это была любовь с первого взгляда, — рассказывает 63-летняя заслуженная артистка России Екатерина Дмитриевна Толубеева. — Просто почувствовала в нем родную душу. Конечно, у меня до этого были влюбленности, но я интуитивно понимала, что это все не мои люди. Знаете, я так желала обрести свое счастье, что Господь мне послал Андрюшу и сказал: «Возьми, ты так этого хотела…»

Бытует мнение, что двум творческим людям непросто ужиться, ведь у каждого есть свои амбиции. И это нередко отражается на семейных отношениях.

— У нас никогда не было ссор на почве профессиональной ревности. Каждый шел своей дорогой в искусстве и понимал, что он хочет и на что способен. Мы с мужем играли в одном спектакле — «Любовные письма». И это было замечательно. Нас не сбивало то, что мы супруги. На сцене были очень чуткими партнерами.

Екатерина Дмитриевна и Андрей Юрьевич прожили в браке более 30 лет. Актриса считает, что секрет семейного счастья — в уважении к жизни друг друга.

— Главное — давать свободу человеку, чтобы он развивался и занимался тем, чем хочет, а не предъявлять на него свои права — мол, ты только мой, и все. Тогда появятся и доверие, и поддержка. И такие браки очень крепкие.

Любовь к Андрюше не проходила все эти годы и не проходит до сих пор. Он для меня стал родным человеком, которого я понимала, что называется, с полуслова, с полувзгляда. По тому, какими он шагами поднимался по лестнице домой, как раздевался, обувал тапочки, уже знала, в каком он настроении и как с ним разговаривать.

В браке у артистов родились две прекрасные дочери — Елизавета и Надежда, они обе пошли по стопам родителей и стали актрисами. Старшая Елизавета еще и абсолютная чемпионка мира по тхэквондо среди юниоров, кандидат юридических наук.

— Когда были тяжелые голодные годы, Андрюша Лизе сказал: «Ты умная, зачем тебе идти в театральный?! Иди на юридический, и у тебя всегда будет кусок хлеба». Лиза послушала папу и успешно сдала экзамены. Сейчас, уже имея еще и режиссерское образование, она снимается в кино и преподает на театральном факультете Российского государственного педагогического университета им. Герцена. У Лизы есть 4-летняя дочка Василиса. Мы ей постоянно рассказываем о дедушке. Она все время говорит, что деда Андрей на звездочке сидит, на небе. Надя тоже молодец. Сейчас идет своей дорогой по профессии, находится в творческом поиске. Я поняла, что если все у тебя живы и здоровы, то будешь счастлива.

Осенью 2007 года Андрей Толубеев почувствовал себя нехорошо. У артиста обнаружили рак поджелудочной железы 4-й стадии, опухоль уже была неоперабельной. Он стоически переносил свою болезнь.

— Когда у меня был спектакль, дочки поехали к Андрюше в больницу, чтобы с ним побыть. Потом я приехала к нему. И когда шла по коридору, то увидела, что девочки идут с ним навстречу мне, у него была капельница… И он шел такой счастливый, как будто знал, что сделал в своей жизни все, что мог: создал крепкую семью, родил замечательных дочек, состоялся как профессионал, мужчина и человек.

Он ничего не говорил, чтобы не огорчать меня, и до последнего старался как-то нас приободрить, прекрасно понимая, каким будет исход. Когда был мой день рождения, Андрюша, будучи больным, пошел на ювелирную выставку в Манеже и купил мне в подарок солнышко из камушков: «Пусть оно всегда будет с тобой». Я его ношу с собой, теперь муж всегда рядом через это солнце.

Андрея Толубеева не стало на 64-м году жизни 7 апреля 2008 года.

— Думала, что без него сразу же умру. По прошествии времени стала удивляться, что у меня получается жить дальше. Андрюша говорил мне, что надо жить, надо поставить девочек на ноги. И он сказал, что у нас обязательно должно быть все хорошо.

Екатерина Толубеева мысленно общается со своим супругом, обращаясь к нему за советом.